Des touristes étrangers visitent le temple Ngoc Son à Hanoï. Photo d’archives: VNA

Hong Kong (VNA) – Selon un article publié sur le site web du journal Lianhe Zaobao, le secteur touristique vietnamien en 2023 a beaucoup de potentiel de développement, en particulier dans le contexte de nombreux nouveaux facteurs favorables.



L'article a cité le responsable de la recherche à la United Overseas Bank (UOB) basée à Singapour, Teck Kim Suan, disant que le "point lumineux" de cette économie de l'Asie du Sud-Est cette année est le secteur du tourisme, ainsi que les services connexes tels que l'hébergement, la restauration, la vente au détail, le transport et les divertissements...



Les arrivées des touristes en provenance de Chine après la réouverture de ce pays après l'épidémie de COVID-19 contribueront à stimuler les secteurs du tourisme et des services dans les pays d'Asie du Sud-Est.



Selon Teck Kim Suan, le nombre de touristes au Vietnam au cours des deux premiers mois de cette année était à un niveau encourageant, montrant une perspective brillante du tourisme et des services au Vietnam.



En outre, le gouvernement vietnamien se prépare à assouplir les règles d'entrée touristique pour attirer davantage de touristes étrangers.



Tous ces facteurs apporteraient une "opportunité en or" au tourisme vietnamien de se développer et d'accroître sa compétitivité.-VNA