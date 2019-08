Les autorités d'Hiroshima apprécient la qualité des produits agricoles de Can Tho. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Une délégation de la préfecture japonaise de Hiroshima a eu une séance de travail le 20 août avec les autorités de Can Tho dans le delta du Mékong afin d’examiner les possibilités de coopération bilatérale dans tous les domaines.

À la tête de la délégation, Matsubara Kazuki, responsable du Département de la promotion du commerce de la préfecture d'Hiroshima, a apprécié de la position de Can Tho en tant que ville agricole importante du delta du Mékong et du pays, avec la bonne qualité et la grande productivité des produits agricoles



Toutefois, la délégation japonaise a constaté que les prix des produits agricoles locaux n'avaient pas à la hauteur des attentes et que la ville était confrontée à des difficultés concernant l'exportation vers des marchés exigeants dont le Japon. La racine du problème résidait dans des technologies de conservation et de traitement moins avancées, a-t-il noté.

Matsubara Kazuki a déclaré que sa province proposerait à l'ambassade du Japon au Vietnam de créer un centre de hautes technologies pour la conservation et la transformation des produits agricoles aux normes internationales à Can Tho dans les années à venir.



Hiroshima encouragera également les entreprises japonaises à augmenter leurs investissements directs dans l’agriculture de Can Tho et des localités voisines, a-t-il ajouté.



Le responsable a demandé l’aide des autorités de Can Tho pour distribuer des produits à base de cerises d’Hiroshima. Il a révélé que sa préfecture importerait des fruits de la région préférés par les consommateurs japonais, comme le pamplemousse, la pomme de lait et l'orange.



En outre, la localité japonaise est disposée à aider Can Tho à concevoir des logiciels de planification urbaine, de contrôle et de réparation du système de drainage et de supervision du fonctionnement des projets d’infrastructure.



La délégation d'Hiroshima a suggéré des projets d'aide publique au développement (APD) sur le transfert des technologies de préservation, de transformation et de distribution de produits agricoles à Can Tho et sur l'organisation de cours de formation pour les cadres et agriculteurs locaux.

Matsubara Kazuki a affirmé que sa préfecture aiderait également la ville du delta du Mékong à établir des liens avec des investisseurs et des experts en matière d’économie en électricité, tout en encourageant les agences de tourisme, les associations et les entreprises d’Hiroshima à renforcer leur collaboration avec Can Tho.



Il a appelé les autorités de Can Tho à soutenir la promotion des destinations touristiques d'Hiroshima auprès des habitants locaux.

Le président du Comité populaire municipal, Dao Anh Dung, a déclaré que Can Tho créerait les meilleures conditions possibles pour les entreprises japonaises, notamment celles d'Hiroshima, venant investir dans la ville. -VNA