Conférence pour évaluer la mise en œuvre des politiques et des lois concernant la jeunesse. Photo: VNA



Thua Thien - Hue (VNA) - Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Vietnam, a organisé le 23 novembre à la ville de Hue, province de Thua Thien-Hue, une conférence pour évaluer la mise en œuvre des politiques et des lois concernant la jeunesse, et proposer des idées pour le rapport national sur la jeunesse vietnamienne pour la période 2019-2022.

Le vice-ministre de l'Intérieur, Trieu Van Cuong, a déclaré qu'après l'adoption de la loi sur la jeunesse en 2020 par la 14e Assemblée nationale, le gouvernement a publié des décrets pour guider la mise en œuvre de la loi, et que le Premier ministre a également publié la Stratégie de développement de la jeunesse vietnamienne pour 2021-2030.

Appréciant les contributions de l'UNFPA au Vietnam, Trieu Van Cuong a déclaré que pendant plus de 10 ans de coopération, le fonds a soutenu la mise en œuvre de projets visant à renforcer les capacités du ministère de l'Intérieur et des agences gouvernementales dans l'élaboration, la promulgation et la mise en œuvre de politiques et de lois sur la jeunesse.

Le vice-ministre de l'Intérieur, Trieu Van Cuong, à la conférence. Photo: VNA



Il a appelé l'UNFPA au Vietnam à continuer d'accorder des ressources prioritaires au gouvernement, en particulier au ministère de l'Intérieur, pour atteindre avec succès les objectifs de développement de la jeunesse et réaliser les objectifs du gouvernement en matière de développement durable.

Les opinions recueillies lors de la conférence de deux jours seront rapportées au gouvernement, au Premier ministre et soumises à l'Assemblée nationale pour examen et amélioration des institutions et de la loi sur la jeunesse 2020. Elles devraient contribuer à améliorer l'efficacité de la gestion de l'État en matière de jeunesse et constituer une base importante pour établir un système d'information sur la jeunesse vietnamienne afin de soutenir l'élaboration de politiques et de lois sur la jeunesse, tant au niveau central que local. -VNA