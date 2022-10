Photo d'illustration: VNA

Thanh Hoa (VNA) - La province de Thanh Hoa (Centre) s'efforce de déployer de nombreuses mesures afin de contribuer à lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Par conséquent, le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural vient d'adresser une dépêche officielle demandant aux forces fonctionnelles et parties concernées d'accorder une attention particulière à la prévention et à la lutte contre la pêche INN, notamment en effectuant des patrouilles et des inspections afin de détecter les navires de pêche et pêcheurs exploitant illégalement les produits aquatiques, notamment dans des eaux étrangères.

Depuis le début de l'année, les autorités ont mis à jour les données des navires de pêche dans le système de base de données national sur les pêches (Vnfishbase). Environ 98,7% des bateaux de pêche de la province ont été équipés d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS).

Toujours en 2022, Thanh Hoa n'a enregistré aucun véhicule figurant sur la liste des navires de pêche violant la pêche INN du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Aucun des navires de pêche de la province n'a été coupable de violation les eaux étrangères et arrêté et manipulé par des pays étrangers. -VNA