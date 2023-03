Le Commandement de la Garde côtière remet des drapeaux nationaux et des cadeaux à des pêcheurs de la province de Ba Ria-Vung Tau. Photo: nhadan.vn

Hanoï (VNA) - La Garde côtière est l'une des forces clés particulièrement importantes dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Ces derniers temps, elle a activement collaboré avec les autres forces compétentes et les localités concernées pour prendre des mesures synchrones contre la pêche INN, contribuant à faire retirer le « carton jaune » imposé par la Commission européenne (CE).



Selon le Capitaine Le Anh Tuan, Capitaine du navire 4039, Région 4 de la Garde côtière, les missions de la Garde côtière dans les zones maritimes limitrophes consistent à renforcer les patrouilles, à contrôler et empêcher les navires de pêche vietnamiens de pratiquer la pêche INN, à assister les pêcheurs dans la pêche licite en leur fournissant de l’eau douce, des médicaments, des légumes, ainsi que des secours en cas de nécessité.



Afin de promouvoir la sensibilisation et l'action contre la pêche INN, le Commandement de la Garde côtière a ordonné aux unités d’intégrer la communication sur la prévention et la lutte contre la pêche INN dans leurs plans sur la mobilisation des masses, en privilégiant la vulgarisation des réglementations contre la pêche INN.



La communication a contribué à sensibiliser les pêcheurs quant au respect de la loi lors de leurs opérations en mer. Les violations intentionnelles des réglementations contre la pêche INN ont considérablement diminué.-VNA