Photo : VNA

Kien Giang (VNA) –Une délégation d'inspection de la Commission européenne (CE) travaillera du 20 au 25 ce mois-ci dans la province de Kien Giang (Sud) pour examiner les mesures de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), selon des sources officielles.

Lors de cette séance de travail, les efforts et les actions drastiques de la province dans la gestion responsable de la pêche et le développement durable, la lutte contre la pêche illégale et la mise en œuvre des recommandations de la CE sur la pêche INN seront inspectés.

Le vice-président du Comité populaire de Kien Giang, Le Quoc Anh, a souligné que la délégation de la CE inspectera les résultats de la mise en œuvre des recommandations de la CE sur la pêche INN relatives au contrôle des navires de pêche pour empêcher leur violation des eaux étrangères. Elle examinera les activités de surveillance, d'inspection et de surveillance des navires de pêche et la gestion du système de géolocalisation de ceux-ci.

Par la suite, l'équipe inspectera un certain nombre de districts côtiers de la province sur la gestion locale des navires de pêche, l'application de la loi anti-pêche INN et le contrôle des navires à l'intérieur et à l'extérieur de la province.

La délégation inspectera plusieurs entreprises de transformation des produits halieutique qui exportent vers le marché européen.

De même, dans la ville de Phu Quoc, l'équipe d'inspection de la CE se rendra au port de pêche d'An Thoi pour surveiller la production, ainsi qu'un certain nombre d'entreprises productrices de sauce de poisson exportant vers l'Europe.

Actuellement, les Services, les agences et les entreprises concernées de la province préparent des rapports, des dossiers et des documents, ainsi que des preuves de la bonne mise en œuvre des recommandations de la CE sur la pêche INN, dans l'espoir d'un retrait de l’avertissement sous forme de "carton jaune" pour les produits halieutiques vietnamiens.-VNA