Des bateaux de pêche hauturière. Photo: vneconomy.vn

Kiên Giang (VNA) – La province de Kiên Giang (Sud) fixe l’objectif de mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) d'ici fin 2021 afin que la Commission européenne (CE) retire son "carton jaune", a déclaré son vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Thanh Nhan.

Le Comité provincial de direction de la lutte contre la pêche INN renforce l'inspection, la supervision et exhorte les unités concernées à mener à bien leur mission, a-t-il indiqué

Kiên Giang renforce la propagande sur les réglementations relatives à la prévention et à la lutte contre la pêche INN, encouragera chaque propriétaire de bateau de pêche et chaque ménage de pêcheurs à respecter les réglementations en ce domaine, en particulier les cas identifiés par les autorités compétentes comme pouvant porter atteinte à la souveraineté des eaux étrangères.

Les unités provinciales compétentes organisent la sensibilisation des pêcheurs sur les lignes du Parti et les politiques et lois de l'État en matière de protection de l'environnement, de développement durable des ressources aquatiques, de sécurité et d'ordre sur les mers et les îles.

En outre, la province renforce les patrouilles et les contrôles en mer pour traiter strictement les violations selon les règlements en vigueur.

Kiên Giang est l'une des 28 villes et provinces côtières du pays qui possèdent une flotte de pêche hauturière. À ce jour, 99 % de ses navires sont dotés d’équipements de surveillance. -VNA