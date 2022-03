Des navires de pêche. Photo: VNA

Ben Tre (VNA) - La province méridionale de Ben Tre continue de déployer des efforts pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et s'orienter vers l'objectif d'aucune violation des eaux étrangères par des navires de pêche locaux, afin de contribuer à lever cette année le «carton jaune» imposé par la Commission européenne concernant l'INN.

La localité continue de gérer étroitement les navires de pêche enregistrés, en veillant au strict respect des réglementations en matière d'immatriculation et de permis de pêche, et en garantissant la sécurité alimentaire des produits.

À l'heure actuelle, 98,77% de ses navires de pêche ont installé des équipements de suivi et de surveillance.

Notamment, Ben Tre a mis en place 160 groupes de coopération de pêche associés à la protection de la souveraineté nationale sur la mer et les îles. -VNA