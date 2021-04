Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Dans le contexte de la régression de l’épidémie de Covid-19 dans le monde et du déploiement de la vaccination contre la maladie dans différents pays, l’initiative de la mise en place d’un passeport vaccinal a bien progressé.



Pour de nombreuses agences et entreprises vietnamiennes et étrangères, les applications de passeport de santé électronique représentent une tendance mondiale, un outil précieux pour les pays d’assouplir les restrictions de voyage, de relancer l’économie, notamment dans les secteurs du transport aérien, du tourisme et du commerce.



Au Vietnam, les vols intérieurs ont repris de plus belle. Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé aux ministères et secteurs concernés d’étudier la mise en œuvre du passeport vaccinal et la réouverture progressive des lignes internationales.



Selon le vice-président et secrétaire général de la Vietnam Aviation Business Association (VABA), Bùi Doan Nê, l’Etat devrait promouvoir des "produits touristiques de quarantaine" dans les établissements d’hébergement, permettant aux touristes nationaux et étrangers de découvrir la culture des régions pendant la période de quarantaine.



Le gouvernement devrait procéder à une ouverture progressive des frontières, à la reprise des vols internationaux et accepter l’entrée sur le territoire national des touristes étrangers munis d’un certificat de vaccination, en particulier ceux venus d’Europe, d’Australie, de Chine, de République de Corée, du Japon …



Le président de Bamboo Airways, Trinh Van Quyêt, a prédit que la vaccination contre le coronavirus dans le monde créerait un "boom" dans l’industrie aéronautique d’ici la fin de cette année.



Bamboo Airways, qui fixe l’objectif d’ouvrir des lignes directes vers les États-Unis au quatrième trimestre, compte étendre sa flotte de 29 à 40 appareils dans le courant de cette année, a-t-il fait savoir.



Parallèlement, un représentant de Vietnam Airlines a affirmé que le transporteur national était prêt à collaborer avec les autorités pour étudier, édifier et mettre en oeuvre à titre expérimental le "passeport vaccinal" dans le but de reprendre progressivement ses lignes commerciales internationales.



Vietnam Airlines a annoncé reprendre ses vols sur les liaisons Hanoi-Narita (Tokyo), Hanoi-Incheon (Séoul), Hanoi-Sydney et Hô Chi Minh-Ville-Sydney du 1er avril au 30 juin.



Les vols en provenance du Vietnam ne desservent actuellement que les ressortissants vietnamiens qui étudient, travaillent ou rendent visite à des proches à l’étranger et les étrangers rentrant du Vietnam.



Récemment, l’Association internationale du transport aérien (IATA), a officiellement proposé Vietnam Airlines de participer à l’expérimentation de l’application IATA Travel Pass, permettant d’éditer l’équivalent d’un passeport sanitaire, en rassemblant l’ensemble des documents exigés selon le lieu de destination.



Selon le directeur général de l’IATA, Alexandre de Juniac, la mise en œuvre réussie de l’IATA Travel Pass est la preuve que la technologie peut aider les passagers et le gouvernement à gérer les informations saninaires et touristiques de manière sûre, pratique et efficace. – VNA