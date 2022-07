Le bureau de l'immigration de la Police de Hanoi délivre le passeport aux citoyens. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Département de l'immigration du Vietnam (ministère de la Sécurité publique) et le Département consulaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères discutent avec la partie allemande du fait que ce pays ne reconnaît temporairement pas le nouveau modèle de passeport du Vietnam.

Le Département consulaire du Vietnam a invité ce jeudi 28 juillet le consul allemand à venir travailler. Cette question sera discutée par voie diplomatique pour élaborer un plan visant à garantir les intérêts des citoyens », a déclaré un responsable du Département de l'immigration.

Le 27 juillet, l'ambassade d'Allemagne au Vietnam a envoyé un télégramme au ministère vietnamien des Affaires étrangères, l'informant que les passeports délivrés par le Vietnam depuis le 1er juillet manquent d'informations sur le lieu de naissance, ce qui entraîne l’impossibilité d’identifier clairement les titulaires de passeport.

Par conséquent, l'Allemagne ne reconnaît temporairement pas les nouveaux passeports vietnamiens et ne délivre pas de visas à ces passeports.

Un responsable du Département de l'immigration a affirmé que les passeports étaient conformes aux réglementations et aux pratiques internationales et qu’avec les mesures unilatérales de l'Allemagne, le Vietnam travaillerait avec la partie allemande par voie diplomatique. Tous respectent la loi et les intérêts des citoyens seront garantis.

Selon ce responsable, le nouveau modèle de passeport dispose d’un puce pour assurer l’intégration et la recherche des informations des titulaires de passeport et le passeport de plusieurs pays ne comprend pas le lieu de naissance.

Nouveau modèle de passeport du Vietnam. Photo: VNA



L’ambassade du Vietnam en Allemagne a immédiatement contacté les agences compétentes allemandes afin de résoudre rapidement ces problèmes, a déclaré le ministre-conseiller Chu Tuân Duc.

Elle a également demandé de rencontrer des représentants du ministère allemand des Affaires étrangères et de la Police fédérale allemande pour discuter de ces problèmes, visant à les régler rapidement, a-t-il ajouté.

L'ambassade du Vietnam en Allemagne a publié des informations pertinentes sur son site Web et continuera de les mettre à jour les nouvelles informations en la matière. -VNA