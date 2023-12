Tran Quoc Khanh remet un message de félicitations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong au secrétaire général du FLN Abdelkrim Benmbarek. Photo : VNA Tran Quoc Khanh remet un message de félicitations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong au secrétaire général du FLN Abdelkrim Benmbarek. Photo : VNA

Alger (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, est allé féliciter le 5 décembre Abdelkrim Benmbarek pour son élection au poste de secrétaire général du Front de libération nationale (FLN) algérien et le succès du 11e Congrès du FLN.

Tran Quoc Khanh a également remis un message de félicitations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong au secrétaire général du FLN Abdelkrim Benmbarek.

Lors de la rencontre avec le diplomate vietnamien, Abdelkrim Benmbarek a déclaré que le FLN défendait les valeurs traditionnelles et prenait en haute considération les amis internationaux. En tant que secrétaire général du FLN, il s'est engagé à poursuivre sa mission et a exprimé sa volonté de coopérer, par la voie du Parti, avec la partie vietnamienne à travers des activités telles que l'échange de délégations et le partage d'expériences.

L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, rencontre Abdelkrim Benmbarek, secrétaire général du Front de libération nationale. Photo : VNA

Tran Quoc Khanh a souligné que les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens appréciaient toujours le rôle important du FLN dans la vie politique algérienne, souhaitant que les deux partis continuent à s'unir et à coopérer ensemble pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en Algérie et le secrétaire général du FLN ont également discuté de questions d'intérêt commun, proposé des mesures pour promouvoir la coopération bilatérale telles que l'organisation d'échanges théoriques en ligne entre les académies politiques des deux pays, l’échange des expériences dans le développement économique, la lutte contre la corruption et la modernisation du pays, l’élargissement de la coopération décentralisée... -VNA