Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Dang Hoang An et l'ambassadeur du Danemark à Hanoï Kim Højlund Christensen ont coprésidé le 19 avril la première réunion du comité de pilotage du programme de partenariat énergétique entre les deux pays pour la période 2020-2025 (DEPP3).

Le programme, doté d'une aide non remboursable danoise de plus de 8,96 millions de dollars, vise à accompagner le Vietnam dans l'élaboration d'une feuille de route de développement bas carbone pour le secteur de l'énergie, afin de matérialiser ses engagements au niveau national dans le cadre l'Accord de Paris sur le climat (COP26).

Lors de la réunion. Photo : VNA

Le plan comprend trois volets, axés sur l'amélioration de la capacité de planification à long terme du secteur de l'énergie, la promotion de l'intégration des ressources renouvelables dans le système électrique et la promotion du développement d'industries à faible émission de carbone.

Lors de la réunion, les représentants des unités impliquées dans la mise en œuvre du programme DEPP3 ont présenté les résultats du déploiement du Plan d'action en 2021 et les propositions pour cette année.

Les délégués ont convenu de promouvoir la coordination entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce avec l'Agence danoise de l'énergie et l'ambassade danoise à Hanoï dans la mise en œuvre du plan d'action 2022 conformément au contenu approuvé.

A cette occasion, le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Dang Hoang An a remis la médaille "Pour le développement de l'industrie et du commerce au Vietnam" à l'ambassadeur du Danemark Kim Højlund Christensen, afin de reconnaître ses contributions pour ce secteur vietnamien ces dernières années.- VNA