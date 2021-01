Le ministre et président du Bureau du gouvernement, Mai Tien Dung (gauche) à la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre du programme de coopération pour soutenir la construction et le développement de l’e-gouvenement, le Bureau du gouvernement et l'ambassade du Japon au Vietnam ont co-organisé le 8 janvier une conférence en ligne intitulé « Partage des expériences et une nouvelle politique du Japon pour promouvoir le développement de l'e-gouvernement, vers un gouvernement numérique».

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre et président du Bureau du gouvernement, Mai Tien Dung, a déclaré qu'il s'agissait de la troisième conférence organisée entre le Bureau du gouvernement et l'ambassade du Japon au Vietnam dans le domaine du développement de l’e-gouvernement et de l'une des activités de coopération et de soutien accordées par le Japon au Vietnam dans la mise en œuvre de l’e-gouvernement.

Selon le ministre Mai Tien Dung, le Vietnam a construit et exploité un certain nombre de systèmes d'information fondamentaux importants de l’e-gouvernement tels que : l'axe national des documents administratifs, le système d’information au service des réunions et du traitement des affaires du gouvernement, le système national d'information... Cela a radicalement changé les méthodes de travail dans les organismes publics ainsi que les procédures administratives. Le coût social total économisé lorsque le gouvernement met en œuvre ces systèmes d'information est d'environ 9.800 milliards de dongs, soit 426 millions de dollars par an.

Le Vietnam est toujours conscient de l'empreinte du soutien du gouvernement japonais, directement de l'ambassade du Japon au Vietnam, du Cabinet et du ministère de l'Intérieur et des Communications du Japon, et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Vue générale de la conférence. Photo: VNA Vue générale de la conférence. Photo: VNA

En 2021 et les années suivantes, le Vietnam considère le développement de l’e-gouvernement comme une tendance commune des pays du monde et une base pour le développement économique et l'intégration internationale du pays.

Selon l'ambassadeur japonais Takio Yamada, la mise en œuvre de la technologie numérique par les agences administratives vietnamiennes est considérée comme l'une des solutions pour fournir des services publics diversifiés et à valeur ajoutée, éviter le contact humain et empêcher la propagation du coronavirus.

Il a exprimé son impression devant la lutte du gouvernement du Vietnam contre le COVID-19 en déployant rapidement l'application NCOVI pour identifier rapidement les personnes en contact avec les infectés.

Lors du séminaire, les délégués vietnamiens et japonais ont discuté de nouvelles politiques du Premier ministre japonais Suga Yoshihide pour développer un gouvernement numérique, des expériences de la numérisation des services publics, des procédures administratives ; des politiques sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (AI). -VNA