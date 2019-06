Photo: internet



Hanoï (VNA) - Un colloque de partage d'expériences sur l'enseignement des langues étrangères au Vietnam a eu lieu les 18 et 19 juin à Hanoï.

Cet événement a été organisé par le comité de gestion du projet national des langues étrangères et le centre indonésien "SEAMEO QITEP in Language".

Il s'agissait du 6e projet de ce type dans le cadre du programme "SEAQIL Goes to Schools (SGTS)" lancé en 2014 dans des pays asiatiques tels que l'Indonésie, le Laos, le Cambodge, la Malaisie, le Brunei et Singapour.

Les participants étaient des directeurs, des enseignants d'universités et de lycées de Hanoï, ainsi que des experts internationaux en langues.



L'événement s'est concentré sur les politiques d'enseignement des langues au Vietnam, les dernières tendances en matière d'enseignement et le partage d'expériences et de savoir-faire.



A travers des colloques, SEAMEO QITEP a compilé les méthodes d'enseignement des professeurs pour la rédaction d'un document gratuit sur les techniques d'enseignement des langues étrangères.



Le chef adjoint du comité de gestion du projet national de langues étrangères, Tran Trong Hung, a déclaré qu'une fois publié, ce document serait remis aux enseignants de langues étrangères au Vietnam. -VNA