Panorama du colloque. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Un colloque visant à partager des expériences dans l'achat et la rénovation de maisons pour les Vietnamiens au Japon a eu lieu le 23 octobre à Tokyo, réunissant une centaine de Vietnamiens d'outre-mer.

Le conseiller commercial du Vietnam au Japon Ta Duc Minh a apprécié l'initiative de l'organisation du colloque des sociétés immobilières et de construction du Vietnam au Japon. Ces dernières année, le nombre des Vietnamiens vivant dans ce pays ne cessaient d'augmenter, faisant du Vietnam la deuxième plus grande communauté d'expatriés du pays, selon lui.

Il a émis le souhait que ce colloque fournisse des informations utiles pour aider à résoudre leurs difficultés la communauté des Vietnamiens au Japon dans l'achat et la rénovation de l'habitat.

Selon Nguyen Van Da, directeur général de la société par actions Estate Plus, au Japon, tout le monde est autorisé à posséder un bien immobilier. Lors de l'achat d'une maison au Japon, les acheteurs bénéficient de nombreuses incitations telles que des prêts à faible taux d'intérêt, une exonération et une réduction d'impôt pendant 10 ans, une demande de résidence permanente favorable, etc.

Lors du colloque, des experts immobiliers vietnamiens au Japon ont partagé leurs expériences d'achat de maisons à tempérament, d'achat et de rénovation de maisons abandonnées au Japon, de location de maisons ou d'utilisation de maisons à des fins commerciaux, et d'expériences de sélection de maisons, etc.-VNA