Les tortues de mer sont bien protégées au parc national de Nui Chua. Photo : VNA

Ninh Thuan (VNA) - D’une superficie naturelle de 29.856 ha, le parc national de Nui Chua, dans la province de Ninh Thuân (au Centre), possède des écosystèmes forestier et maritime riches et diversifiés. Ces derniers temps, Ninh Thuân a mis en œuvre des mesures pour valoriser ses avantages naturels afin de développer l’éco-tourisme.



Le parc national de Nui Chua bénéficie d’un écosystème riche et généreux avec de nombreuses espèces de plantes et d’animaux terrestres et maritimes précieuses. Selon une récente enquête réalisée par le parc national et l’Institut de biologie tropicale de Ho Chi Minh-Ville, sa flore comprend 1 054 espèces dont 340 arbres, 520 plantes médicinales et 127 plantes ornementales. Particulièrement, 54 espèces figurent dans la Liste rouge du Vietnam.



La faune est également diversifiée avec 354 espèces dont 83 espèces de mammifères, 181 d’oiseau et 81 de reptiles et amphibiens. Parmi elle, 46 espèces figurent dans la Liste rouge du Vietnam dont des Pygathrix nigripes.



Pendant la visite, les touristes auront l’occasion d’admirer des coraux avec 334 espèces. Les opérations de préservation et de sauvetage des tortues de mer s’y sont développées ces derniers temps.



Pourtant, l’augmentation démographique et la surexploitation des ressources naturelles par les habitants locaux ont affecté la biodiversité du parc. Plus précisément, l’exploitation incessante des produits maritimes a endommagé l’écosystème maritime en général et les coraux en particulier. En outre, la longue sécheresse dans les provinces centrales a sévèrement affecté non seulement l’économie et la vie de la population, mais aussi les forêts.



Selon Trân Van Tiêp, vice-direteur du parc, pour protéger la diversité biologique de ce lieu, la direction met en œuvre tous les ans des mesures pour préserver les écosystèmes forestiers et maritime, contrôler l’exploitation des ressources naturelles, etc. Plusieurs technologies avancées de recherche scientifique et de surveillance de la biodiversité, de récupération des ressources forestières et de maintien de l'équilibre biologique ont été appliquées. Tout cela a permis de développer de manière durable le tourisme tout en préservant les ressources naturelles.



Ces dernières années, le parc national de Nui Chua a accordé des aides aux pêcheurs et à leurs enfants afin d'améliorer leur niveau de vie et réduire durablement la pauvreté. Les cours de formation professionnelle organisés par la direction du parc national de Nui Chua ont facilité la recherche d’un travail stable et réduit l’exploitation excessive des produits maritimes. -NDEL/VNA