Le président du conseil populaire provincial et secrétaire adjoint du comité provincial du Parti, Bui Van Nghiem (1er de gauche) offre de cadeaux à Mgr Huynh Van Hai du diocèse de Vinh Long . Photo: VNA

Vinh Long (VNA) – Une délégation des autorités de la province de Vinh Long (delta du Mékong) a rendu visite l’évêché du diocèse du même nom et de l’antenne provinciale de l’Église protestant du Vietnam (Sud) à l’occasion de Pâques 2021.

Informant de la situation socioéconomique provinciale, le président du Conseil populaire provincial et secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, Bui Van Nghiem a apprécié les contributions des catholiques et protestants au développement local.

Il a suggéré aux dignitaires, prêtres, pasteurs, moines d’encourager les fidèles à respecter les lignes directives et options du Parti, politiques et lois de l’État ainsi qu’à participer à des mouvements patriotiques, contribuant au développement socioéconomique et au maintien de l’ordre social local.

Il a également appelé les fidèles catholiques et protestants locaux à participer activement aux élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des conseils populaires pour le mandat 2021-2026.

Des fonctionnaires locaux ont visité le palais du diocèse de Vinh Long et le bureau représentatif local de l'Église évangélique du Vietnam (sud) le 1er avril pour formuler leurs vœux de Pâques.

Au nom des catholiques, Mgr Huynh Van Hai du diocèse de Vinh Long a souligné l’importance de la fête de Pâques et a remercié les autorités provinciales pour leur soutien accordé aux fidèles catholiques locaux. -VNA