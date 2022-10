Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La part de l'ASEAN dans les exportations vietnamiennes de pangasius est presque équivalente à celle de l'UE et devrait la dépasser dans les temps à venir.



Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), du 1er janvier à fin septembre 2022, les exportations de pangasius vers l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) sont estimées à plus de 152 millions de dollars, représentant près de 8% des exportations totales de pangasius.



L'ASEAN tend à augmenter ses importations de pangasius. Les principaux marchés de l'ASEAN sont la Thaïlande, les Philippines et Singapour.

La Thaïlande à elle seule représente actuellement 3,6% de la valeur des exportations de pangasius du Vietnam, avec du 1er janvier à la fin du troisième trimestre 2022 plus de 70 millions de dollars enregistrés, en hausse de 81% par rapport à la même période de 2021.



Sur le marché des Philippines, à la fin du troisième trimestre, les exportations de pangasius vers ce pays ont augmenté de 92% pour atteindre plus de 25 millions de dollars, représentant 1,3% des exportations nationales de pangasius.



Singapour a occupé la deuxième place dans l'ASEAN avec plus de 28 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année, en hausse de 56% en rythme annuel.



La Malaisie a représenté la même proportion que les Philippines dans les exportations vietnamiennes de pangasius, avec plus de 26 millions de dollars, soit une augmentation de 114%.



D'autres pays de l'ASEAN tels que le Cambodge, l'Indonésie et le Laos, ont tous tendance à augmenter fortement leurs importations de pangasius vietnamiens.



En 2022, la forte augmentation des coûts de transport est un désavantage pour les exportations de pangasius, aussi les marchés voisins comme les pays de l'ASEAN sont un choix approprié pour certaines entreprises. Environ 70 entreprises vietnamiennes exportent actuellement des produits à base de pangasius vers la Thaïlande et autant vers Singapour.-VNA