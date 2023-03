Vàng Thi Ly (gauche) accompagne deux touristes lors de leur visite à La Pán Tân. Photo: CVN/VNA

Hanoi (VNA) - Forte et courageuse, Vàng Thi Ly est une femme H’mông leader du tourisme communautaire à La Pán Tân, une commune montagneuse de la province de Yên Bái (Nord). Loin de la scène publique, sa passion et son travail motivent tous ceux qui la connaissent.

Faisant partie du district de Mù Cang Chai, dans la province de Yên Bái, La Pán Tân est une commune pauvre, où la vie des habitants rencontre de nombreuses difficultés.

Cependant, elle possède des paysages naturels à couper le souffle avec des rizières en terrasses et des montagnes imposantes, ainsi que la culture indigène des H’mông, l’une des 53 ethnies minoritaires du Vietnam.

Le potentiel touristique de leur terre natale a inspiré Vàng Thi Ly et son mari à ouvrir un homestay. “Mon rêve de faire du tourisme communautaire est né par hasard. Une fois, un proche m’a expliqué le principe du tourisme chez l’habitant. Cela m’a inspiré et j’ai commencé à apprendre les bases de l’hôtellerie-restauration, les façons de communiquer avec les clients, d’organiser des visites… Plus je le fais, plus je suis passionnée”, a partagé Mme Ly.

Du début difficile…

C’est en 2017 que ce couple a commencé à créer un hébergement touristique.

Cependant, le plus difficile a été le financement car la construction d’un homestay nécessite une grosse somme d’argent, alors que sa famille n’est pas riche.

Connaissant son projet, l’Association des femmes de la commune l’a conseillée et soutenue pour obtenir un prêt de 50 millions de dôngs auprès de la Banque des politiques sociales du district.

Ensuite, Vàng Thi Ly a persuadé sa famille d’échanger son lopin de terre fertile contre un autre aride mais plus grand, afin d’avoir suffisamment d’espace pour construire un homestay.

Le début a été extrêmement difficile, notamment en ce qui concerne la mobilisation des capitaux. Il faillait emprunter de l’argent aux deux côtés, paternel et maternel, ainsi qu’aux proches, outre les prêts bancaires... Au total, plus de 500 millions de dôngs ont été investis dans le homestay “Hello Mù Cang Chai”.

Celui-ci est situé sur une colline à plus de 1.000 m d’altitude. De là, les visiteurs peuvent admirer La Pán Tân, un chef-d’œuvre naturel magnifique et majestueux avec des rizières en terrasses qui atteignent le ciel, et découvrir la vie de la population locale.

Constatant que son homestay accueillait de nombreux touristes étrangers, elle devait donc parler anglais. Cependant, Vàng Thi Ly et son mari étant issus de minorités ethniques, apprendre l’anglais leur a été un vrai défi. Elle s’est rendue donc à Sa Pa (province de Lào Cai), un haut lieu du tourisme dans le Nord, pour travailler comme serveuse dans un restaurant tout en apprenant cette langue étrangère.

Pendant les cinq mois à Sa Pa, il y a eu des moments où elle a voulu abandonner car son mari et ses enfants lui manquaient. De plus, la plupart des gens là-bas parlent souvent anglais plutôt que vietnamien, c’était donc extrêmement difficile pour elle.

Cependant, Vàng Thi Ly voulait promouvoir l’image de Mù Cang Chai en faisant découvrir aux touristes étrangers le paysage et la culture de l’ethnie H’mông à La Pán Tân. Alors, elle a persévéré. Et après cinq mois d’efforts, elle a pu communiquer en anglais.

Afin de promouvoir la culture autochtone, elle et son mari ont sensibilisé les familles locales au développement du tourisme. Elle en a collaboré avec plusieurs afin de fabriquer des produits de brocatelle pour les voyageurs, d’organiser des circuits à la découverte de la vie des H’mông. Par conséquent, les visiteurs peuvent non seulement contempler le paysage, mais participer également à des activités attrayantes telles que la cuisine, l’enseignement de l’anglais aux enfants du village, la pêche en rivière, la culture du riz.

“À La Pán Tân, ce que les villageois font, les touristes le font aussi. Cela permet à ces derniers de comprendre la vie ici. Alors, ils peuvent apprécier correctement notre culture, nos us et coutumes”, a-t-elle indiqué.

… à la création d’emplois

En 2018, le homestay “Hello Mù Cang Chai” a été officiellement mis en service, accueillant plus de 350 visiteurs, avec plus de 180 millions de dôngs de recettes. En 2019, il en a reçu plus de 600, avec plus de 250 millions de dôngs de recettes. En 2020, malgré l’épidémie de COVID-19, le homestay est devenu une entreprise touristique, dont le chiffre d’affaires a atteint plus de 250 millions de dôngs.

En plus du service homestay, Vàng Thi Ly souhaite que les habitants locaux aient des emplois pour augmenter leurs revenus et que leurs enfants puissent aller à l’école. Par conséquent, elle et son mari ont créé un groupe de coopération touristique, regroupant différents homestays pour se développer ensemble. Avec les habitants, elle a élaboré des programmes de trekking, en fournissant des services de transport, de logistique, d’accompagnement et d’expérience de vie avec les villageois.

Vàng Thi Ly et son mari ont créé des dizaines d’emplois réguliers et saisonniers pour les habitants locaux. Conscients de l’importance de l’anglais dans le contact avec les touristes étrangers, ils continuent de l’étudier pour améliorer leurs capacités d’écoute, de lecture, d’expressions écrite et orale. Par ailleurs, Mme Ly organise également des cours d’anglais gratuits pour les jeunes de la commune, ce qui a permis à beaucoup d’entre eux de le parler assez couramment.

Dans les temps à venir, elle et son mari continueront d’étendre leurs services pour attirer de plus en plus de touristes, en particulier pendant la saison des eaux torrentielles et la saison dorée des champs en terrasses. Ils espèrent ainsi créer davantage d’emplois et apporter des revenus supplémentaires aux habitants de la région.-CVN/VNA