Les mascottes de buffles.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Pour célébrer le Nouvel An lunaire Tân Suu, la rue florale Nguyên Huê 2021 correspondra à l’image d’une ville dynamique, prospère et en paix, conformément à la devise : "Hô Chi Minh-Ville pour tout le pays et le bonheur du peuple".

Selon Saigontourist, maître d’œuvre de la rue florale Nguyên Huê, elle sera ouverte aux visiteurs pendant le Têt le 9 février à partir de 19h00 jusqu’au 15 février. Dans le calendrier lunaire, c’est du 28e jour du 12e mois au 4e jour du premier mois du Nouvel an.

Cette rue sera divisée en deux parties : "Le chemin de l’identité convergente" et "Le chemin vers le futur" avec 13 décors très différents les uns des autres.

C’est à l’atelier Van Tong (12e arrondissement) que se confectionnent les décors et les mascottes destinées a garnir la rue florale. Tout sera installé le 25 janvier 2021. Lê Hoàng, responsable technique de l’atelier Van Tong, a déclaré que l’atelier assume la fabrication de 60 mascottes de buffles différents. Le plus petit mesurera 1m de long et 80 cm de haut et le plus grand mesurera 4m de long et 2,3 m de haut.

La mascotte du buffle de cette année sera très moderne, de forme stéréoscopique faisant penser à image spatiale. Certaines d’entre elles reproduiront des scènes du film Muà len trâu.

Outre des reproductions de buffle, Trân Duc Viêt, responsable de la phase 1 de mise en œuvre, expliquent que d’autres miniatures seront exposées, comme des rizières, des cerfs-volants ou encore des chapeaux coniques (les nón lá).

Tout ceci sera prêt à temps assure M. Viêt qui explique que "plus de 20 employés font des heures supplémentaires pour garantir l’exécution dans le calendrier fixé".

Nguyên Dông Hoà, vice-directeur général de Saigontourist, a déclaré qu’avec le thème "Civilisation - Modernité - Amour", la rue florale Nguyên Huê 2021 reflète les aspirations du peuple vietnamien et s’intègre parfaitement à la Résolution du 9e Congrès du Parti communiste de Hô Chi Minh-Ville.-CVN/VNA