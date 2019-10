Le premier vol entre Hai Phong (Vietnam) et Kunming (province chinoise du Yunnan) a atterri le 30 septembre à l'aéroport international de Cat Bi, à Hai Phong. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) – A l’aéroport international de Cat Bi, à Hai Phong, la compagnie aérienne chinoise à bas prix Ruili Airlines a officiellement ouvert une ligne directe reliant cette ville portuaire vietnamienne à Kunming (province chinoise du Yunnan) le 30 septembre.

Avec l’ouverture de cette première ligne directe entre le Yunnan et Hai Phong, la durée du trajet de Hai Phong à Kunming est passée de 15 heures par voie routière à environ une heure par voie aérienne. En plus, la ligne permet de renforcer les échanges bilatéraux et le développement socio-économique, touristique des deux pays.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Hai Phong, Le Khac Nam, a souligné que cette ligne contribuerait aux échanges entre Hai Phong et le Yunnan, entre le Vietnam et la Chine plus largement.

Des compagnies aériennes ont ouvert des lignes desservant l’aéroport de Cat Bi comme Hai Phong-Ho Chi Minh-Ville/ Da Nang/ Phu Quoc/ Da Lat/ Buon Me Thuot/ Pleiku/ Nha Trang et plusieurs vols vers la Chine/ la République de Corée/ la Thaïlande. La ville de Hai Phong est en train d’accélérer l’ouverture de nouvelles lignes vers de grandes villes japonaises.

Selon les prévisions, cette année, l’aéroport international de Cat Bi accueillera plus de 2,7 millions de passagers. Le nombre de passagers y enregistre une croissance moyenne de 10% par an.-VNA