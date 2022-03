Photo: VNA



Ninh Binh (VNA) - Une exposition d'anciens objets intitulée "Ninh Binh - Mille ans de civilisation" s'est ouverte le 25 mars au siège de l'Association des antiquités Trang An, dans le quartier de Dong Thanh, ville de Ninh Binh.

Organisé par le Service provincial de la culture, des sports et l'Association des antiquités Trang An, l'exposition présente des milliers d'antiquités rares et précieuses dont une collection sur la culture de Dong Son, des collections datant des dynasties des Dinh, Tien Lê , Ly, Tran, Hau Lê et Nguyên, des collections de monnaies anciennes du Xe au XXe siècles, d'antiquités de Chine, du Japon, etc.

L'événement a pour but de sensibiliser et d'éduquer la jeune génération à l'histoire, à la culture nationale pour qu'elle contribue à la préservation et à la valorisation des anciens objets et du patrimoine culturel de Ninh Binh.

Clôture le 1er avril. -VNA