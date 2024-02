Lors de la conférence. Photo : VNA

Le directeur de l'Agence pour les investissements étrangers du ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, Vu Van Chung, s'exprime lors de la conférence. Photo : VNA

Vientiane (VNA) – La 13e conférence sur la promotion du commerce, de l'investissement et du tourisme du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam (CLV), s’est ouverte le 27 février dans la province d'Attapeu, au Laos.Selon le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, jusqu'à présent, le Vietnam a investi plus de 3,7 milliards de dollars dans 110 projets dans les localités du Laos et du Cambodge situées dans le Triangle de développement des trois pays. On dénombre 65 projets d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars au Laos et de 45 de près de 1,7 milliard de dollars au Cambodge. Les projets vietnamiens concernent principalement la culture de plantes industrielles, la construction, l'exploitation minière et l'hydroélectricité.Côté vietnamien, les cinq provinces du Triangle (Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai, Kon Tum et Binh Phuoc) ont attiré 521 projets d'investissement direct étranger d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars en provenance de 30 pays et territoires, dont deux du Cambodge.La 13e conférence sur la promotion du commerce, de l'investissement et du tourisme du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam a réuni des responsables des trois pays, des représentants des 13 provinces situées dans cette zone, à savoir Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong et Binh Phuoc au Vietnam ; Sékong, Attapeu, Salavan et Champassak au Laos ; et Stung Treng, Rattanakiri, Mondul Kiri et Kratie au Cambodge.Les participants ont constaté que la coopération en matière d'investissement entre les entreprises des trois pays dans le Triangle avait abouti à plusieurs résultats, mais toujours en deçà des potentiels.S’agissant des solutions, le directeur de l'Agence pour les investissements étrangers du ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, Vu Van Chung, a insisté sur la nécessité de privilèges pour les investissements dans les zones défavorisées. Selon lui, il est également important de créer des zones de matières premières à grande échelle, d'accélérer la mise en œuvre des accords de coopération pour faciliter les investissements et les activités commerciales, de moderniser les infrastructures, et de simplifier les procédures douanières...-VNA