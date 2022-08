Le char reproduisant des images de plusieurs sites touristiques de Ha Nam. Photo: VNA



Ha Nam (VNA) - Le soir du 3 août, la cérémonie d’ouverture du Carnaval de rue de Ha Nam a été organisée à la ville de Phu Ly avec des spectacles uniques, réunissant bien d’habitants locaux et touristes.



Faisant partie de la série d’activités festives et culturelles de la province de Ha Nam pour 2022, le carnaval dure deux jours.



Lors de la première journée, il a enchanté les spectateurs avec un défilé qui combinait harmonieusement l’art folklorique, l’art contemporain et les effets de son et de lumière modernes. Placé sous le thème “Monuments symboliques du Vietnam”, le défilé comprenait six chars de carnaval représentant des sites touristiques de différentes localités, dont la pagode Tam Chuc, le pont Chau Giang, la montagne Doi et la rivière Chau de Ha Nam; le mont Fansipan de Lao Cai; le pont Hon de Phu Quoc (province de Kien Giang); le pont Koi de Ha Long (province de Quang Ninh); la place « Trong dong » de Thanh Hoa; et le Pont d’or de Da Nang.



En plus des chars, 80 danseurs de différentes nationalités dans les costumes multicolores ont interprété des danses attrayantes. Les spectateurs ont également eu l’occasion de découvrir des chants traditionnels vietnamiens comme le Cheo, le Chau Van, interprétés par des artistes vietnamiens.-VNA