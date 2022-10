Ouverture du Techmart sur la santé et les soins de la santé communautaire à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un salon des technologies et des équipements (Techmart) sur la santé et les soins de la santé communautaire s'est ouvert le 27 octobre à Ho Chi Minh-Ville.

Organisé par le Centre d'information et de statistique scientifique et technologique de Ho Chi Minh-Ville (CESTI), l'événement présente plus de 200 technologies de 100 entreprises technologiques, associations, bureaux de promotion du commerce spécialisés dans le domaine de la santé.

Selon Nguyen Viet Dung, l'application de la transformation numérique dans le secteur de la santé est une tendance inévitable que tout établissement de santé devra appliquer dans le présent et dans le futur.

Le Techmart dans le domaine de la santé se concentrera cette fois sur l'introduction de nouvelles tendances technologiques appliquées dans les hôpitaux, la télésanté; les problèmes de santé liés au milieu aquatique; les solutions de gestion d'entreprise dans les domaines pharmaceutique et médical.

Des technologies et des équipement sont présentés au Techmart sur la santé2022. Photo : VNA

Lors de l'événement, sont également prévus des colloques thématiques sur la transformation numérique dans la santé, le traitement des eaux usées médicales.

L'événement dure jusqu'au 28 octobre. -VNA