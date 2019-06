Photo: VNA



Osaka (VNA) - Le Sommet du G20 s’est ouvert vendredi matin à Osaka au Japon avec la participation des chefs d’Etat et des dirigeants d’une vingtaine d’économies développées et nouvellement émergentes et de huit pays invités, outre des dirigeants de neuf organisations internationales, dont l’ONU, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc participe à cet événement en tant qu’invité.

Lors du premier jour de travail, les dirigeants discuteront de l’économie globale, du commerce et de l’investissement. Ils participeront à d’autres événements concernant l’économie numérique et vont adopter l’établissement de Osaka Track, - un cadre pour les négociations multilatérales pour s’orienter vers l’édification des règles en termes de l’administration de données dans l’économie numérique. La deuxième séance de travail abordera l’innovation et la créativité.

Le deuxième jour de travail commencera par un événement en marge du sommet portant sur le renforcement du rôle des femmes. Des représentants de certaines organisations vont soumettre aux chefs d'Etats et aux dirigeants du sommet G20 des propositions concernant l'autonomisation des femmes avant de participer à deux séances de travail portant sur le développement durable, le changement climatique, l’environnement et l’énergie.

Le Sommet du G20 est prévu de prendre fin le 29 juin avec l’adoption d’une déclaration commune.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe présidera un point presse pour annoncer les résultats du sommet.

En marge du sommet, auront lieu des contacts bilatéraux, dont les rencontres séparées entre Shizo Abe et Donald Trumps et Vladimir Poutine.

Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc participera à tous les événements. Il rencontrera le secrétaire général de l’ONU, le président de la Commission européenne, le président de la Banque asiatique de développement et son homologue canadien, australien.

Le chef du gouvernement vietnamien effectuera une visite au Japon les 30 juin et le 1er juillet. -VNA