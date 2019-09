Un numéro artistique lors de l'ouverture du Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville 2019. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Mercredi soir, le Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville 2019 (ITE-HCMC 2019) a débuté au Centre des foires et des expositions de Saigon, rue Nguyên Van Linh, dans le 7e arrondissement.

Placé sous le thème "Porte touristique vers l'Asie", l'événement réunit 315 stands, soit plus du triple du nombre de participants par rapport à sa première édition en 2005, qui présentent des destinations et des produits touristiques du Vietnam et d'autres pays d'Asie-Pacifique.

Dans son allocution, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, a mis en lumière le développement du secteur du tourisme au Vietnam et a apprécié les contributions de la communauté d'entreprises dans et hors du pays aux réalisations du secteur.

Sont également exposés de nouveaux produits touristiques et de nouvelles technologies touristiques qui aideront les jeunes entreprises de voyages à promouvoir leurs images et à rechercher des investisseurs et des partenaires.



En outre, de nombreux produits touristiques tels que le tourisme de loisirs, le tourisme de conférence, le tourisme gastronomique et le tourisme médical seront présentés lors de l'événement.

Dans le cadre du salon, sont prévues une rencontre entre mille directeurs d'agences de voyage et deux soirées consacrées respectivement au Cambodge et à la province de Khanh Hoa.

Auparavant, un colloque pour présenter le potentiel du tourisme médical de Ho Chi Minh-Ville a eu lieu mercredi après-midi.

Selon Nguyen Thi Anh Hoa, directrice adjointe du Service du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, le nombre de touristes étrangers venant se faire soigner au Vietnam ne cesse d'augmenter lors de ces dernières années. Selon les statistiques du secteur de la santé, environ 300.000 étrangers cherchent des soins médicaux au Vietnam, dont 57.000 en soins stationnaires.

Lors du colloque, les établissements d'examens et de traitements médicaux ont présenté les méthodes et techniques de traitement dans la médecine traditionnelle destinés aux touristes.

En outre, le Service de la santé de Ho Chi Minh-Ville a présenté le logiciel de recherche de lieux d'examen et de traitement médical sur le smartphone. -VNA