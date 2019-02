Le stand vietnamien au salon des consommateurs de Leipzig 2019. Photo: VNA



Berlin (VNA) - Le salon des consommateurs de Leipzig 2019 a ouvert ses portes le 23 février. Sur la base des relations de jumelage entre Leipzig et Ho Chi Minh-Ville, le Vietnam a été invité pour la première fois à cet événement en tant que partenaire principal.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, le gouverneur de la Saxe- Anhalt, Reiner Haselhoff a apprécié les relations de coopération entre l'Allemagne et le Vietnam en général et celles entre la ville de Leipzig et Ho Chi Minh-Ville en particulier. En tant que partenaire principal, le Vietnam a l'opportunité de renforcer la coopération économique bilatérale Vietnam-Allemagne en tous domaines.

Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Minh Vu a exprimé l'honneur pour le Vietnam de devenir partenaire principal du salon en 2019.

En cette qualité, le Vietnam peut utiliser la zone centrale du salon pour se présenter aux visiteurs. Avant le Vietnam, l’Italie et l’Espagne ont été invitées en tant que partenaire principal en 2017 et 2018.



Le salon des consommateurs de Leipzig 2019 offre au Vietnam l’opportunité de présenter aux Allemands et aux visiteurs internationaux ses réalisations socio-économiques, notamment ses produits agricoles et aquatiques. Plus de 40 entreprises vietnamiennes exposent leurs produits à cet événement. Le salon aide également le pays à renforcer ses relations économiques et à promouvoir l’investissement avec l’Allemagne et, plus généralement, l’Union européenne.



Le salon des consommateurs de Leipzig est l’un des plus grands de son genre en Allemagne. Il réunit à chaque édition environ un millier d’exposants d’une vingtaine de pays et accueille chaque année près de 200.000 visiteurs.

Clôture le 3 mars. -VNA