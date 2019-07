Cérémonie d'ouverture du salon de la publicité VietAd 2019 à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le salon international des matériels et technologies publicitaires du Vietnam 2019 (VietAd) a ouvert ses portes le 24 juillet à Ho Chi Minh-Ville.



Il s’agit de la 10e édition de cet événement annuel organisé depuis 2010 par l’Association de la publicité de Ho Chi Minh-Ville et la société par actions de publicité et de promotion du commerce Dong Nam.



VietAd 2019 réunit 150 entreprises de dix pays et territoires. Sur 400 stands, sont exposés machines, équipements, matériaux, produits et services spécifiques au secteur de la publicité.



Cet événement de quatre jours est une bonne opportunité pour les entreprises de présenter leurs produits, d’améliorer leur capacité de compétitivité et de rechercher des opportunités de coopération avec les partenaires étrangers. -VNA