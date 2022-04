Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - Le premier forum consacré au programme «À chaque commune son produit» (OCOP), dans le Delta du Mékong, s’est ouvert jeudi soir à Dông Thap.



Environ 350 entreprises, coopératives et villages d’artisanat participent à cet évènement qui vise à renforcer les échanges entre les provinces de la région et entre le Delta du Mékong et le reste du pays.



Du 28 avril au 3 mai, l’évènement accueille, entre autres, un colloque sur les orientations de développement des débouchés des produits touristiques OCOP, un autre sur la promotion des ventes en ligne de ces produits ou encore un concours pour élire les meilleurs produits OCOP du Delta du Mékong.-VOV/VNA