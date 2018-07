Photo : AFP/VNA

New York (VNA) – Le forum politique de haut niveau de l’ONU pour le développement durable a débuté le 9 juillet à New York, aux Etats-Unis.

S’exprimant à l’ouverture du forum, Liu Zhenmin, secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires économiques et sociales, a souligné qu’il reste 12 ans pour accomplir l’Agenda 2030 de l’ONU sur le développement durable, ce qui nécessite une forte concentration, un intérêt continu pour atteindre ses objectifs.

Trois ans se sont écoulés depuis l’adoption de l’Agenda 2030 sur le développement durable par les 193 pays membres de l’ONU. En fait, de nombreux habitants ont une meilleure vie par rapport à la décennie précédente. Le taux de travailleurs et leurs familles vivant en-dessous du seuil de pauvreté a considérablement chuté. Il est passé de 27% en l’an 2000 à 9% en 2017. Pourtant, la sécheresse, les catastrophes naturelles liés au changement climatique et les conflits conduisent au ralentissement de cette tendance au recul de la pauvreté.

Ce forum, qui se prolonge jusqu’au 18 juillet, réunit plus de 1.000 dirigeants de gouvernements, de compagnies et de sociétés civiles. Les débats sont consacrés aux progrès obtenus par des dizaines de pays dans leur processus de réalisation des Objectifs du Développement durable (ODD), afin de déterminer ce qu’on a fait et ce qu’on n’a pas accompli.

A cette occasion, 47 pays vont partager leurs expériences, leurs réussites et leurs défis. Le 16 juillet, le vice-ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen The Phuong va présenter aux délégués un rapport du Vietnam sur son processus d’accomplissement des ODD.

Mme Marie Chatardova, présidente du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), a espéré que la déclaration commune à la fin de ce forum enverrait un message politique clair sur la détermination de la communauté de concrétiser l’Agenda 2030 de l’ONU.-VNA