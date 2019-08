La vice-ministre Nguyen Thi Ha remet des cadeaux aux enfants participant au 6e Forum national des enfants. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 6e Forum national des enfants s'est ouvert jeudi à Hanoï, réunissant 169 représentants de 41 villes et provinces, de villages d'enfants SOS, du Centre de réadaptation fonctionnelle pour les handicapés Thuy An, des conseils d'enfants de Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Quang Ninh et Binh Dinh.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Nguyen Thi Ha a souhaité que les enfants participant au forum valorisent leur responsabilité, leur intelligence et leur créativité pour transmettre des messages encourageant les gens à apporter les meilleurs aux enfants.

En juin et juillet dernier, des dizaines de milliers d'enfants ont participé à des forums de niveau provincial, de district ou de commune, pour discuter de nombreuses questions relatives aux enfants locaux.

Les débats dans le cadre de la 6e édition du Forum national sont consacrés à la prévention et la lutte contre la maltraitance et les accidents, à la cybersécurité, etc.

Les participants proposeront des recommandations aux dirigeants de l'État, de l'Assemblée nationale, des ministères et secteurs lors d'un dialogue prévu le 17 août. -VNA