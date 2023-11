Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, lors du Forum. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Forum Mékong Connect 2023 s'est ouvert dans l'après-midi du 15 novembre à Hô Chi Minh-Ville, avec pour thème « «Connecter la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de valeur entre la région économique de Hô Chi Minh-Ville et le delta du Mékong pour une économie verte et durable».



Cet événement de deux jours est présidé par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le ministère des Sciences et des Technologies.



Selon Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, avec de nombreux contenus, le forum Mekong Connect 2023 devra ouvrir de nouvelles orientations pour le milieu des affaires et formuler des recommandations politiques pour les autorités locales.



Par ailleurs, en marge du forum, est organisé un espace d'exposition sur l'économie verte et durable du Vietnam, avec la présence de près de 100 entreprises.-VNA