Les meilleurs projets du Programme national de dévéloppement des startups en 2021 sont honorés. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Festival national des startups 2022 s'est ouvert le 19 janvier à Hanoï, réunissant des décideurs politiques, représentants d'organisations internationales, mentors, conseillers, accélérateurs de startups, chefs d'entreprise et investisseurs…

La 19e édition de l'événement annuel est organisée par le Business Forum Magazine de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI).

Dans son discours d'ouverture, le président de la VCCI, Pham Tan Cong a déclaré qu’en 2021, le Vietnam, comme de nombreux autres pays du monde, était confronté à divers défis causés par le COVID-19. Le Vietnam a subi un coup dur car pour la première fois, l'économie a connu une croissance négative 6% au troisième trimestre 2021.

La résilience des entreprises et la montée de l'esprit entrepreneurial au Vietnam sont restées un point positif malgré toutes les difficultés, a-t-il noté.

Selon lui, l'année dernière, environ 116.800 nouvelles entreprises ont été créées, 43.100 ont repris leurs activités, ce reflétant les efforts considérables de la communauté des affaires vietnamienne pour restructurer et s'adapter au COVID-19 et l'esprit entrepreneurial du peuple vietnamien.

S’exprimant à l’événement, Caitlin Wiesen, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a informé des projets parrainés par son institution dans l’objectif de promouvoir les startups vietnamiennes, notamment Youth Co: Lab 2021, ISEE-COVID.

En 2021, le Vietnam s'est classé 44e sur 132 pays et économies en matière d’indice mondial de l'innovation (GII) et 59e sur 100 pays en matière d’écosystème des startups. Le pays est également arrivé troisième dans la liste des écosystèmes de startups les plus actifs d'Asie du Sud-Est après l'Indonésie et Singapour. -VNA