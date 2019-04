Le président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du deuxième Forum de "la Ceinture et la Route". Photo: VNA



Pékin (VNA) – Le deuxième Forum de "la Ceinture et la Route" s’est ouvert vendredi matin 26 avril à Pékin, en Chine. Il s’agit de l’activité diplomatique la plus importante de la Chine cette année.



L’événement attire la participation de 37 chefs d’État ou chefs de gouvernement de 37 pays, ainsi qu’environ 5.000 délégués venus de plus de 150 pays et de 90 organisations internationales. La délégation vietnamienne est conduite par le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Placé sous le thème de "Coopération de la Ceinture et de la Route: formation d'un futur commun plus brillant", ce forum comprend trois parties : la cérémonie d’ouverture, la tables ronde de dirigeants, et le dialogue de haut rang (pour les ministres, les entreprises et les érudits).



Dans son discours d’ouverture, le président chinois Xi Jinping a exhorté les parties participant à "la Ceinture et la Route" à poursuivre la promotion de cette initiative visant à atteindre des objectifs de développement durable et de qualité, contribuant ainsi à améliorer la vie des habitants.

L’initiative "la Ceinture et la Route" a été dévoilée pour la première fois en septembre 2013 par le président chinois Xi Jinping. C’est un grand projet commercial et d’infrastructures reliant l’Asie à l’Europe et à l’Afrique.

Une fois achevée, cette initiative créera un vaste réseau économique et commercial avec une population de 4,4 milliards de personnes et un produit intérieur brut (PIB) de 21.000 milliards de dollars (représentant 30% du PIB mondial). Elle pourrait générer une valeur commerciale de plus de 2.500 milliards de dollars en une décennie, et relier avec des marchés émergents à fort potentiel de croissance.

Le Vietnam affirme sa volonté de coopérer avec la Chine et d'autres pays afin d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes et des projets pour la paix, le développement et la prospérité communs sur la base des principes du respect mutuel et d'égalité, de bénéfice mutuel, du respect du droit international, a fortiori la Charte de l'ONU, et du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays participants.

Le Forum se terminera le 27 avril et publiera un communiqué conjoint de la table ronde des dirigeants. -VNA