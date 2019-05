Le colloque a attiré la participation de 250 délégués vietnamiens et étrangers du secteur de l'eau. Photo : baothuathienhue.vn

Thua Thien-Hue (VNA) – Un colloque et une exposition internationaux ayant pour thème "Eau 4.0 : Opportunités et défis" ont eu lieu jeudi 16 mai dans la ville de Hue, province centrale de Thua Thien-Hue.

Organisés par Association d'approvisionnement en eau du Centre et des Hauts plateaux du Centre et la Société d’approvisionnement en eau de Thua Thien-Hue, le colloque a attiré la participation de 250 délégués vietnamiens et étrangers du secteur de l'eau.

Selon un rapport au colloque, la 4e révolution industrielle affecte fortement le secteur de l’eau, notamment dans la gestion d'entreprise, la gestion de la qualité de l'eau et la gestion de l'énergie.

Face aux difficultés actuelles, le secteur de l'eau a mobilisé des ressources humaines pour investir et appliquer des avancées techniques, telles que l'installation de système de collecte des données et de surveillance SCADA et l’utilisation des données informatisées.

Au cours des dernières années, la province de Thua Thien - Hue s’est intéressée à la rénovation, à la modernisation et à l’investissement dans la construction de nouveaux systèmes d’approvisionnement en eau. La province a également appliqué de nombreuses solutions visant à augmenter le nombre de personnes ayant accès à de l'eau potable.

L’objectif du développement durable du secteur de l’eau est d’investir dans des appareils intelligents et des technologies de l’information permettant de contrôler les systèmes d’approvisionnement en eau.

Jusqu’à présent, 87% de la population la province de Thua Thien - Hue a accès à l’eau potable, les taux d’approvisionnement en eau à des centres urbains et à des zones rurales sont respectivement de 95% et 80%.

Une exposition présentant les produits d’approvisionnement en eau a été également organisée dans le cadre du colloque. -VNA