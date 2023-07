Six délégués typiques participants au Camp d’été 2023 se sont vu attribuer le satisfecit de la vice-ministre des Affaires étrangères, présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer. Photo : VNA

Le Camp d’été 2023 attire 120 élèves et étudiants étrangers venus de 26 pays et territoires. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer et le ministère des Affaires étrangères ont organisé le 20 juillet à Hanoï la cérémonie d'ouverture du Camp d’été 2023 (18e édition) sur le thème "Les jeunes vietnamiens s’accompagnent pour orienter vers l'avenir".S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, a estimé que durant 18 éditions, le Camp d’été au Vietnam avait attiré des dizaines de milliers de jeunes Viet kieu. Il a connecté de nombreuses générations de jeunes vietnamiens à travers le monde avec ceux du pays. Il s'agit d'une base importante du bloc de grande union nationale, a-t-elle ajouté.Lors de l'événement, six délégués typiques participants au Camp d’été 2023 se sont vu attribuer le satisfecit de la vice-ministre des Affaires étrangères, présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer.Le même jour, 120 jeunes Viet kieu ont participé à la plantation d'arbres au siège du ministère des Affaires étrangères (n° 2 Le Quang Dao, arrondissement de Nam Tu Liem, Hanoï). Ils ont aussi assisté à l'échange de vue intitulé "Intégration internationale dans un nouveau contexte" organisé par le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer.Le Camp d’été 2023 attire 120 élèves et étudiants étrangers venus de 26 pays et territoires. Ce sont des étudiants ayant obtenu des réalisations exceptionnelles en matière d'études, de solidarité communautaire et d'activités s'orientant vers le pays d'origine.Pendant deux semaines, du 18 juillet au 2 août, de nombreuses activités se dérouleront dans dix localités du Nord au Centre. Les jeunes Viet kieu visiteront et découvriront la culture, l'histoire, le pays et le peuple vietnamiens. Ces expériences pratiques aideront les jeunes Vietnamiens d'outre-mer à mieux comprendre et attacher à leur pays d'origine. –VNA