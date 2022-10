De nombreux produits et technologies sont présentés lors du salon. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 5e Salon international de l'exploitation minière, de l'extraction des minéraux et de la construction du Vietnam 2022 (Mining Vietnam - Construction Vietnam) s'est ouvert le 4 octobre à Hanoï.

Organisé par le groupe Informa Market, l'événement voit la participation d'une centaine d'entreprises de 18 pays et territoires tels que la République tchèque, la Chine, la Pologne, le Vietnam, etc.

Le salon est un rendez-vous idéal des entreprises vietnamiennes et étrangères opérant dans les industries des minéraux, des mines, des matériaux de construction, de la conception de construction.

Selon Nguyen Ngoc Co, directeur général adjoint du Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam (Vinacomin), ce salon contribuera à promouvoir le transfert et le développement de nouvelles technologies et solutions dans le secteur minier et à élargir les relations de coopération entre les entreprises et experts afin de s'orienter vers une industrie minière durable et respectueuse de l'environnement.

Il se poursuit jusqu'au 6 octobre. -VNA