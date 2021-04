Ouverture du 4e Marathon international Techcombank 2021.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 4e Marathon international Techcombank 2021 s’est ouvert le matin du 9 avril 2021 à Hô Chi Minh-Ville. Il s’agit d’un grand événement sportif au Vietnam depuis trois ans.

Le marathon est organisé par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et le Service de la culture et des sports en coordination avec la Fédération d'athlétisme de Hô Chi Minh-Ville, l’entreprise d’événementiel Sunrise, et Techcombank.



Cette année, le marathon a eu lieu du 9 au 11 avril. Quelque 13.117 athlètes de 44 provinces et villes du pays étaient attendus. Cela confirme la stature et le prestige de cet événement sportif.



Lors de la conférence de presse de présentation du 9 avril au Marathon Village (Hô Chi Minh-Ville), Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a déclaré : "Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville continuera à soutenir activement l'organisation d'événements internationaux et visera spécifiquement à développer le tourisme à travers des activités sportives ainsi qu'à combiner l'aide au développement social. Pour assurer la sécurité des participants, certains ajustements ont été faits. Le grand marathon (42.195 km) traversera six arrondissements et passera devant de nombreuses attractions touristiques typiques de la ville telles que la cathédrale Notre-Dame, la poste centrale, la rue piétonne Nguyên Huê, la place internationale ou encore le pont Thu Thiêm. Ce sera une excellente occasion pour nous de promouvoir l'image de la ville auprès des athlètes nationaux et étrangers".



Parmi les plus de 13.000 athlètes participant au tournoi, il y a 60 entreprises et 11 clubs avec près de 5.500 athlètes prêts à concourir dans deux catégories. Cela montre une certaine tendance à un mode de vie sain et au développement du sport dans la communauté et dans le monde de l’entreprise pour renforcer l'esprit d'équipe et de solidarité.



Représentant de Techcombank, Thai Minh Diêm Tu, chef de la division marketing a exprimé : "Le marathon international à Hô Chi Minh-Ville est devenu un événement incontournable. Cette quatrième édition encouragera encore plus le peuple vietnamien à faire de l'exercice".



La quatrième édition du marathon international Techcombank à Hô Chi Minh-Ville compte jusqu'à 13.117 athlètes inscrits sur quatre parcours (42.195 km - 21.0975 km -10 km - 5 km et le Kids Run). -CVN/VNA