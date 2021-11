Le président du Comité central du FPV, Do Van Chien, le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Le Hoai Trung, et le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh, Nguyen Anh Tuan, présentent des bouquets de fleurs aux représentants du Réseau mondial des jeunes intellectuels du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le quatrième Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens s'est ouvert le 25 novembre à Hanoï, attirant la participation de plus de 170 intellectuels vietnamiens vivant au Vietnam et dans 16 pays et territoires à travers le monde.

Dans son discours d'ouverture, Do Van Chien, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a salué le rôle important des intellectuels vietnamiens en matière d'intégration économique et de transformation numérique.

Autour du thème cette année "Promouvoir les jeunes intellectuels vietnamiens dans le processus de transformation numérique nationale", les participants discutent de quatre sujets, à savoir: Inspirer la créativité ; Application et transfert ; Connecter les jeunes intellectuels pour développer l'économie numérique et les ressources humaines numériques nationales ; Développer et commercialiser les solutions de transformation numérique.

Organisé chaque année depuis 2018, le Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens leur offre une plate-forme pour discuter de leur vision, de leur mission et de leur rôle dans le processus de construction et de développement du pays, afin de favoriser l'intégration économique du Vietnam.

Durant deux jours, les jeunes intellectuels vietnamiens, tant dans le pays qu'à l'étranger, examineront les moyens de contribuer au Programme national de transformation numérique pour 2025, avec vision à l'horizon 2030. -VNA