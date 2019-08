Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh participe à l'ARF-26. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le 26e Forum régional de l' ASEAN (ARF) a officiellement été ouvert à Bangkok, en Thaïlande, sous l’égide du ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai.

L’événement a réuni la participation des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’ASEAN. La délégation du Vietnam était conduite par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.

Dans son discours inaugural, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, a souligné que durant ces 26 dernières années, depuis la première réunion à Bangkok en 1994, l’ARF était devenue l'un des principaux forums visant à promouvoir les dialogues constructifs et les consultations pour créer une approche consensuelle visant à construire la confiance, ainsi qu'à résoudre les problèmes politiques et de sécurité d’intérêt commun dans la région Asie-Pacifique.

Dans le cadre de l’ARF-26, les participants échangeront leurs points de vue sur les questions politiques et de sécurité dans la région Asie-Pacifique, ainsi que sur les orientations futures de ce forum. Les délégués discuteront et adopteront des documents pour renforcer la coopération et garantir la sécurité dans la région, conformément aux plans de travail de l’ARF.

En tant que pays hôte, la Thaïlande a défini les priorités, notamment la promotion d'une sécurité durable, le renforcement du rôle central de l'ASEAN dans l'obtention de résultats concrets avec des partenaires extérieurs et le développement des femmes, la promotion de la paix et de la sécurité.

La 52e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-52) et les réunions connexes, dont l’ARF-26, se tiennent du 29 juillet au 3 août à Bangkok (Thaïlande) et rassemblent des représentants de plus de 30 pays, dont les États membres de l'ASEAN et ses partenaires de dialogue, des partenaires non associés de l’ARF, des représentants des pays invités que sont la Norvège, le Pérou, la Suisse et la Turquie. -VNA