Quảng Nam, 9 septembre (VNA) – Le 17ème échange culturel Hoi An – Japon s’est ouvert vendredi soir, 9 août, dans le jardin des sculptures de la ville de Hoi An du 9 au 11 août, avec des représentations artistiques de Hoi An et du Japon.

Le cortège du mariage de la princesse Ngoc Hoa et du commerçant japonais - Araki Sotaro. Photo: VTC News



Les activités comprendront une exposition d’art et d’artisanat, une autre peinture et de photographie, des cours de calligraphie japonaise, des représentations d’art et des compétitions de sports traditionnels entre Hoi An et le Japon, des spectacles de danse Yosakoi, de flûtes Shakuhachi, une représentation cosplay, des activités de fabrication de lanternes, de pliage de papier (origami), de feuilles de noix de coco.



Le cortège du mariage de la princesse Ngoc Hoa et du commerçant japonais - Araki Sotaro à 16h30 les 10 et 11 août, sur la rivière Hoai, sera le point culminant du 17ème échange culturel Hoi An - Japon.

Les échanges culturels Hoi An-Japon constituent un événement de coopération culturelle et internationale important pour Hoi An. Ils développent une amitié toujours plus forte entre les peuples et renforcent la promotion de l'image sur la terre et les habitants de Hoi An, conservant le titre "Hoi An - la ville la plus charmante du monde en 2019".



Le 17ème échange culturel Hoi An – Japon ont lieu du 9 au 11 août. - VNA