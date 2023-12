Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès des syndicats vietnamiens pour le mandat 2023-2028 a débuté le 22 décembre à Hanoï avec la participation de 1 100 délégués, représentant la volonté, l’aspiration et la sagesse des plus de 11 millions de syndicalistes à travers le pays.



Dans son discours d'ouverture, le vice-président permanent de la Confédération générale du travail du Vietnam, Tran Thanh Hai, a souligné qu'au cours de ces cinq dernières années, le Parti et l'État avaient continué à accorder beaucoup d'attention et à prendre de nombreuses lignes directrices et politiques, notamment la Résolution n°02 du 12 juin 2021 du Bureau Politique intitulée "Innover dans l'organisation et le fonctionnement des syndicats vietnamiens dans la nouvelle situation" pour créer les conditions favorables à l'organisation et au fonctionnement du mouvement syndical.Le 13e Congrès des syndicats vietnamiens a pour tâche d'évaluer de manière objective et complète les résultats obtenus, de souligner les limites et les lacunes et de résumer les leçons tirées du mandat 2018-2023 ; de déterminer les objectifs, les orientations et les tâches des organisations syndicales au cours de ces cinq prochaines années. Le Congrès passe en revue la direction du Comité exécutif de la Confédération générale du travail du Vietnam du 13e mandat ; modifie et complète les statuts des syndicats vietnamiens ; élit le nouveau Comité exécutif de la Confédération générale du travail du Vietnam.S'exprimant devant le Congrès, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a hautement apprécié les efforts, les réalisations et les progrès du mouvement ouvrier et des activités syndicales dans tout le pays au cours de ces dernières années.Concernant les tâches clés du prochain mandat, le leader du Parti a proposé que le syndicat aide chaque syndicaliste et travailleur à prendre davantage conscience du Parti, du régime, de l'organisation syndicale, de sa responsabilité pour étudier, travailler, participer activement à des mouvements d'émulation,... Les syndicats à tous les niveaux doivent affirmer leur rôle en tant que représentants des salariés, veiller et protéger leurs droits et intérêts légaux et légitimes.Les syndicats à tous les niveaux doivent continuer à innover plus fortement dans leur organisation, leurs activités pour s’adapter à la structure du travail, au type d'entreprise, aux besoins et aspirations des travailleurs et aux exigences de l'intégration internationale.Selon le rapport sommaire du Comité exécutif de la Confédération générale du travail du Vietnam, au cours du dernier mandat, le Syndicat vietnamien a encouragé les activités de dialogue et de négociation collective de manière substantielle, en se concentrant sur les questions de salaires, de conditions et d'heures de travail et de repos des travailleurs.Les activités d’enrichissement des connaissances et de conseil juridiques sont encouragées. L'inspection, le contrôle et la supervision de la mise en œuvre des politiques et des lois pour les employés et la sécurité et l'hygiène au travail continuent d'être améliorées. Pendant la pandémie de COVID-19, les syndicats à tous les niveaux ont mis en œuvre de nombreuses mesures pour propager et faire campagne contre le COVID-19 et soutenir les forces de première ligne, avec un montant total de près de 6 000 milliards de dongs (246 millions de dollars).Le travail de développement des syndicalistes, la création de syndicats de base, la construction d'organisations syndicales fortes ont aussi connu de nombreux résultats. Ces cinq dernières années, plus de 4,4 millions de membres syndiqués ont été admis, plus de 24 000 syndicats de base ont été créés. - VNA