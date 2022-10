Ouverture de l'espace culturel du Président Ho Chi Minh à la Maison de la guilde de Tue Thanh. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un espace culturel du Président Ho Chi Minh a été inauguré le 28 octobre à la Maison de la guilde de Tue Thanh (Temple Thien Hau), dans le 5e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

La Maison de la guilde de Tue Thanh est non seulement un site touristique connu mais une maison communale des Vietnamiens d’origine chinoise dans la mégapole du Sud.

Cet espace présente des photos sur la vie et la carrière révolutionnaires du grand leader national ainsi que des activités de la Maison de la guilde de Tue Thanh et du 5e arrondissement en écho du mouvement "Étudier et suivre l'exemple moral et le style de vie du Président Ho Chi Minh".

Photo : VNA



Il revêt également une grande signification culturelle et politique, aidant les populations de la ville, y compris celles d’origine chinoise, à mieux comprendre la pensée du Président Ho Chi Minh et suivre son exemple moral et son style de vie, a estimé Tran Chi Hao, chef adjoint du Comité d’administration de la Maison de la guilde de Tue Thanh.

Le même jour, un autre espace culturel du Président Ho Chi Minh s’est ouvert à la pagode Thien Ton qui est fréquentée par de nombreux Vietnamiens d’origine chinoise. -VNA