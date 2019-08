Photo: Internet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La 23ème édition du salon international de l’alimentation et des boissons VietFood & Beverage 2019 et la 15ème exposition internationale sur la transformation et l’emballage alimentaire Propack Vietnam 2019 ont ouvert leurs portes le 7 août à Ho Chi Minh-Ville.

Ces événements sont organisés par la société par actions de la publicité et des foires commerciales Vinexad, l'Association des liqueurs, de la bière et des boissons rafraîchissantes du Vietnam (VBA), l'Association des vivres de Hô Chi Minh-Ville (FFA).

Ils réunissent, dans le Centre des foires et des expositions de Sai Gon (SECC), 550 entreprises en provenance de 20 pays et territoires. Des milliers de produits sont exposés dans 650 stands dont huit pavillons d’Inde, de Pologne, de Taïwan (Chine), de République de Corée, d’Indonésie, de Thaïlande, de Chine et du Vietnam.

Outre des stands de marques renommées telles que Sabeco, Habeco, Vissan, Yilin Vietnam, Tan Hiep Phat…, VietFood & Beverage 2019 et Propack Vietnam 2019 présentent des stands réservés aux produits organiques.

Ces salons se déroulent jusqu’au 10 août. -VNA