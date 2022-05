Cérémonie d'ouverture du festival touristique de Dô Son 2022. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Des activités touristiques maritimes sont ouvertes à Dô Son (ville portuaire de Hai Phong), à la province de Ha Tinh et à la ville de Da Nang depuis le 30 avril.

Les autorités de la ville de Hai Phong ont inauguré le Festival touristique de Dô Son 2022 sur le thème « Dô Son, couleurs de la mer 2022" avec six activités principales que sont l'inauguration d'une zone piétonne, une course de bateaux, un programme artistique, un défilé de véhicules anciens, une fête de musique électronique et un tournoi de golf.

En 2022, Hai Phong s'efforce d'attirer 1,6 million de touristes à Dô Son.

Le cérémonie d'ouverture du tourisme maritime de Thiên Câm 2022, province de Ha Tinh (Centre) a eu lieu le 30 avril.

C'est l'occasion pour Ha Tinh de présenter et de promouvoir les valeurs culturelles matérielles et immatérielles, ses ressources potentielles et ses produits touristiques uniques auprès des amis, des touristes nationaux et étrangers.

Thiên Câm, qui signifie le luth du Ciel, est la plus réputée. Les voyageurs peuvent y choisir l’une des trois petites plages pour se reposer et se baigner. La mer est calme, avec de petites vagues et une eau parfaitement limpide. La nature a offert à Thiên Câm des îles magnifiques comme En et Bo et des montagnes qu'on ne peut pas rater au cours de son passage à Hà Tinh.



Cette province est la première destination sur la route des sites patrimoniaux du Centre du Vietnam, et l’une des grandes portes d'entrée de la zone touristique du Couloir Est-Ouest. Ces conditions favorables, ainsi qu’un réseau de transport pratique, devraient faciliter le développement du tourisme maritime local.

La ville balnéaire de Da Nang a inauguré le 30 avril sa saison touristique 2022, proposant aux touristes une panoplie de choix : fêtes culturelles, course de kayaks, expositions… - VNA