Un stand au Vietbuild Home 2019.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 19 décembre, l'exposition internationale Vietbuild Home a ouvert ses portes avec 2.300 stands. L'événement se tient au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, sur le thème de l'immobilier, décoration intérieure et extérieure et appareils électroménagers.



Au Vietbuild Home, de nombreux nouveaux produits de l'industrie immobilière, de la décoration intérieure et extérieure et des appareils électroménagers sont présentés, tels que matériaux de construction, équipements électriques, caméras, portes et accessoires de portes, lampes à led, appareils de cuisine, tapis décoratifs, purificateurs d'eau… Le lieu idéal pour réaménager son intérieur en cette période de fin d’année.



Au total, 450 entreprises y participent dont 343 vietnamiennes, 83 coentreprises, 41 entreprises et groupes étrangers venus de 18 pays et territoires. Elles peuvent échanger avec un grand nombre d'invités autour des nouvelles solutions, des nouveaux produits, des avancées technoscientifiques...



Vietbuild Home 2019, ce sont aussi de nombreuses marques, de nouvelles gammes de produits, de grandes entreprises de l'immobilier, de la décoration intérieure et extérieure, des appareils électroménagers et 2300 stands couvrant de 36 à 270m².



De nombreux forums d'affaires permettront de passer au crible des produits, des conceptions architecturales et de sonder les opportunités de coopération.



Clôture de l'exposition le 23 décembre. -CVN/VNA