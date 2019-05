L'exposition « Vietnam Dairy 2019 » a ouvert ses portes le 30 mai à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La 2e édition de l’exposition internationale du secteur laitier et des produits laitiers « Vietnam Dairy 2019 » a ouvert ses portes le 30 mai à Hô Chi Minh-Ville.

Durant jusqu’au 2 juin, cet événement est organisé conjointement par l’Association du lait du Vietnam (VDA) et la Compagnie de foires et expositions et de publicité du Vietnam (VietFair). Il réunit plus de 80 grandes marques vietnamiennes et étrangères comme Vinamilk, Friesland Campina, Nestle, Mead Johnson, Abbott, Eneright, Nutricare, Noluma, Dairy Pro,...

L’édition de cette année présente des produits laitiers, des additifs et matières premières utilisées dans l'industrie laitière, des technologies de traitement et d’emballage, des aliments pour vaches, des médicaments vétérinaires,…

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de l’exposition, M. Tran Quang Trung, président de la VDA a déclaré que le secteur laitier vietnamien était en train de se développer progressivement de manière durable et moderne, améliorant ainsi sa compétitivité pour l’intégration régionale et mondiale, en répondant aux demandes croissantes de la société. Il a également contribué positivement à l'économie du pays avec une croissance rapide.

Des colloques sur divers thèmes tels le lait et les produits laitiers pour la santé publique, le développement de l'élevage laitier, le secteur laitier du Vietnam : opportunités et défis à la veille du CPTPP (Accord global et progressif de partenariat trans-pacifique),... seront également organisés dans le cadre de « Vietnam Dairy 2019 ». -VNA