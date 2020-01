Les visiteurs contemplent des photos lors de l'exposition ''Battements du cœur des Vietnamiens''. Photo: VNA



Budapest (VNA) – L'exposition de photos intitulée "attements du cœur des Vietnamiens", une activité d’ouverture de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Hongrie en 2020, a ouvert ses portes le 10 janvier à la capitale Budapest de Hongrie.

L'exposition présente une collection de photos sur le Vietnam prises par le réalisateur et photographe Béla Bernolák quand il avait réalisé un film sur le Vietnam en 2019.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Hongrie Nguyen Tien Thuc a souligné le développement de la coopération multiforme entre le Vietnam et la Hongrie au cours des 70 dernières années, notamment depuis l’établissement de leur partenariat intégral.



L'ambassadeur Nguyen Tien Thuc a tenu en haute estime l'amitié et le soutien précieux que le peuple hongrois et Béla Bernolák avaient accordé au Vietnam.



Organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam en Hongrie, l'Association des Vietnamiens en Hongrie et l'Association culturelle pour la Hongrie, l’exposition se poursuit jusqu’au 1er février.



Selon les prévisions, deux mois après l’exposition, le film réalisé par Béla Bernolák et ses collaborateurs seront achevés et diffusé sur les chaînes de télévision de Hongrie. –VNA