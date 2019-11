Hanoï (VNA) - Une exposition de photos intitulée "Cet endroit, c'est la Russie" a ouvert ses portes vendredi matin au musée des femmes du Vietnam, à Hanoï.

Elle est organisée par le comité central de l'Association d'amitié Vietnam-Russie en collaboration avec l'Association d'amitié Russie-Vietnam, le magazine Bach Duong et le musée des femmes du Vietnam, en l'honneur du 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes de base des relations d'amitié entre le Vietnam et la Russie (16 juin 1994), du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Russie (30 janvier 1950), du 70e anniversaire de la fondation de l'Association d'amitié Vietnam-URSS/Journée traditionnelle de l 'Association d'amitié Vietnam-Russie (23 mai 1950).

Exposant 150 photos prises par des journalistes venus des organes de presse dont l'Agence vietnamienne d'information (VNA), l'événement vise à présenter le pays, l'homme et les activités de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et l'URSS d'hier et la Russie d'aujourd'hui.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, la directrice adjointe générale de la VNA, Vu Viet Trang a affirmé que les photos exposées ont capturé les beaux moments sur le pays et l'homme russes et des jalons importants dans les relations entre les deux pays.

Clôture le 4 novembre. -VNA